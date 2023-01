Un centesimo lanciato da un grattacielo potrebbe uccidere una persona?

C'è un mito molto diffuso che afferma che, se una moneta fosse lanciata da un grattacielo e colpisse una persona, avrebbe una forza sufficiente per ucciderlo. Vi diamo subito la risposta: no, il centesimo non ucciderebbe nessuno... perfino se la moneta cadesse da un aeroplano e colpisse qualcuno.

Prendiamo come esempio il grattacielo più famoso del mondo, l'Empire State Building. Questo palazzo è alto circa 381 metri e se non ci fosse resistenza dell'aria sul centesimo durante la caduta, raggiungerebbe una velocità massima di circa 300 chilometri all'ora prima di colpire il suolo e impiegando poco meno di 9 secondi per arrivarci.

Potrebbe sembrare una velocità importante, ma non sarebbe abbastanza per uccidere qualcuno e perfino per penetrare nella pelle, specialmente se colpisse con il lato piatto piuttosto che con il bordo. Per farvi capire, un proiettile di una pistola calibro .22, che ha equivalentemente la stessa massa di un centesimo, viene sparato con una velocità iniziale di quasi 1.000 chilometri all'ora (mentre sapete che esistono pistole per la fusione che sparano a 7 chilometri al secondo?).

Il proiettile della calibro 22 penetrerà nella pelle a distanza ravvicinata, ma perché la superficie che colpisce la pelle è molto più piccola. Un centesimo, anche a quella velocità, non causerebbe così tanti danni e lo hanno dimostrato anche i Myth Busters quando lo hanno sparato dall'Empire State Building a oltre 1.120 chilometri all'ora.