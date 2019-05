Centinaia di americani stanno chiamando i loro bambini 'Tesla'

Secondo i dati diffusi dall'Amministrazione della sicurezza sociale degli Stati Uniti, 109 genitori negli Stati Uniti hanno chiamato il loro pargolo "Tesla" nel 2018, presumibilmente in onore della casa automobilistica elettrica gestita da Elon Musk.

Il 2018 non è stato nemmeno l'anno più popolare per i bambini che hanno preso questo nome. Solamente nel 2017, 143 neonati sono stati battezzati con il nome della macchina elettrica (anche diversi animali domestici hanno ricevuto lo stesso soprannome).

Ma questi nomi così particolari non sono legati solamente al marchio creato da Elon Musk (tantissimi genitori hanno dato ai loro figli il nome dei personaggi di Games of Thrones ad esempio), visto che nel 2018 più di 11.500 bambini hanno ricevuto il nome di alcune case automobilistiche popolari in mondo e, sopratutto, in USA.

Come potete osservare nell'immagine in calce all'articolo, sul podio insieme a Tesla, ci sono "Chevy" e "Ford". Ma non soltanto la macchina: anche il nome del CEO è stato dato agli infanti, e circa 222 bambini sono stati chiamati con il nome di "Elon".

Sicuramente nomi molto originali da dare ai figli, ma ciò sottolinea la fiducia che hanno gli americani sulla macchina elettrica della società di Elon Musk, che secondo alcuni insider, avrebbe fatto perdere soldi e tempo alla società, a causa di alcune decisioni prese proprio dal miliardario.