Per centinaia di anni il Vaticano ha classificato questo roditore come un pesce

Mentre in California le api vengono considerate come pesci, nello stato del Vaticano i capibara, dei roditori giganti, sono stati considerati per centinaia di anni allo stesso modo. Per quale motivo? Oggi ve lo spieghiamo!

Sbagliarsi è difficile: questi sono i roditori più grandi del mondo e sono originari del Sud America, ma sono eccellenti nuotatori e amano rilassarsi in acqua (in Giappone il loro livello di godimento in acqua è persino un'unità di misura). Possono trattenere il respiro per circa cinque minuti e hanno dei piedi palmati che li aiutano a cacciare creature acquatiche.

Il Vaticano, quindi, li ha classificati come pesci in modo che possano essere consumati dai cristiani durante la Quaresima. In particolare, durante il medioevo, non era permesso mangiare la carne di certi animali durante questo periodo. Così, dopo la colonizzazione delle Americhe da parte dei coloni europei, gli ecclesiastici venezuelani chiesero al Vaticano se questa nuova creatura – con i suoi piedi palmati e il sapore simile al pesce – potesse essere classificata come tale.

La risposta, come immaginerete, fu positiva e lo stato pontificio accolse la loro richiesta nel 1784 e al roditore fu attribuito lo status di pesce. "Così, altri animali che trascorrevano il loro tempo nell'acqua si qualificavano come acquatici e potevano essere mangiati durante la Quaresima", spiega la storica dell'ambiente Dolly Jørgensen. Non solo i capibara: anche i castori sono considerati come tali.