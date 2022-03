Ci sono centinaia di creature sconosciute che devono ancora essere scoperte

Ci sono tantissimi mammiferi sul nostro pianeta e gli scienziati li studiano giorno dopo giorno. Tuttavia, secondo un nuovo documento pubblicato sulla rivista PNAS, esistono centinaia di mammiferi che non abbiamo mai visto e che dobbiamo ancora trovare. Questo è il risultato di una nuova modellazione predittiva.

I ricercatori hanno utilizzato l'apprendimento automatico per prevedere i mammiferi esistenti. Secondo questo software creature sconosciute di corporatura piccola, come pipistrelli, roditori e toporagni sono in attesa di essere scoperti. "Piccole e sottili differenze nell'aspetto sono più difficili da notare quando si osserva un minuscolo animale che pesa 10 grammi rispetto a quando si guarda qualcosa di dimensioni umane", spiega il biologo Bryan Carstens della Ohio State University.

Tuttavia, in base a quanto affermano i modelli predittivi più recenti, oltre l'80% dei mammiferi ha probabilmente già ricevuto una classificazione formale. Oltre 6.400 specie sono state descritte nella documentazione e ci sono ancora più di mille specie sconosciute che necessitano di una classificazione formale (ecco qual è il mammifero più piccolo di tutti).

Il sud-est asiatico potrebbe essere un luogo pieno di creature non ancora identificate. "Il nostro studio sottolinea l'esigenza di un maggiore investimento nella ricerca tassonomica, in particolare nei gruppi tassonomici poco studiati e non descritti che rischiano l'estinzione", scrivono gli autori. "Le specie nascoste esistono in luoghi prevedibili, in attesa di una descrizione formale".

Insomma, chissà quante sorprese faranno gli scienziati in futuro! Nel frattempo, qualche tempo fa è stato scoperto il più grande gruppo di mammiferi da 90 anni a questa parte.