Come mai centinaia di migliaia di meduse si sono spiaggiate in Carolina del Nord?

Lungo un tratto di costa della Carolina del Nord sono state trovate centinaia di migliaia di meduse a palla di cannone (Stomolophus meleagris) arenate. Cosa avrà causato questa fioritura incredibile? Molto probabilmente la colpa è dell'Ombrina ocellata (Sciaenops ocellatus), un pesce d'acqua salata della famiglia Sciaenidae.

Questi pesci sono nel bel mezzo della stagione riproduttiva e le larve sono lo spuntino preferito delle meduse. "Le meduse si affidano ai venti e alle correnti per aiutarle a nuotare. Le temperature dell'acqua più fredde, i venti e le correnti possono quindi tutti svolgere un ruolo in questo evento", si legge nel post del Dipartimento delle risorse naturali della Georgia (a proposito, sapete che esistono meduse immortali?).

Nel frattempo, le "palle di cannone" sono state attirate qui da una riproduzione senza precedenti dell'Ombrina ocellata. Un duplice evento che ha causato una fioritura di meduse che raramente si vede in queste zone. "Il motivo per cui le fioriture si verificano in alcuni anni e non in altri, o perché a volte le fioriture sono più grandi in alcuni anni rispetto ad altri, è tutto legato a fattori ambientali, ma non ben compreso", ha dichiarato infine Cheryl Lewis Ames, professore associato di biologia marina.

"Nei miei diversi decenni di ricerca sulle meduse ho scoperto che poche specie appariranno in modo affidabile proprio quando te le aspetti." Non è la prima volta che si verifica qualcosa del genere: vi ricordate qualche anno fa l'invasione delle meduse rosse in una spiaggia delle Filippine?