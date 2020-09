Centinaia di migliaia di uccelli sono morti negli Stati Uniti: le cause ancora poco chiare

Nel Nuovo Mexico e in altri luoghi degli USA qualcosa sembra aver ucciso centinaia di migliaia di uccelli, forse anche milioni. Il fenomeno sembra essere iniziato alla fine di agosto e ha visto un gran numero di animali morti scoperti nello stato, seguiti da eventi simili nella contea di Doña Ana, Jemez Pueblo, Roswell, Socorro e altrove.

Ci sono state, inoltre, altre insolite scoperte di carcasse riportate anche in Arizona, Colorado e Texas, secondo gli ornitologi. Le specie colpite includono rondini, parulidi, pigliamosche e molti altri. "Abbiamo pochissimi dati, ma sospettiamo che gli incendi della costa occidentale, in combinazione con il fronte freddo locale che abbiamo sperimentato la scorsa settimana, abbiano alterato i modelli di migrazione di molti migranti", spiega in un post su Twitter l'ecologa aviaria dell'NMSU Allison Salas.

Sembra, inoltre, che solo le specie migratrici siano colpite da questo fenomeno, mentre gli uccelli residenti locali non sono stati minimamente intaccati dall'evento. Secondo il rapporto, le creature migratorie colpite sembrano comportarsi in modo strano prima della loro morte, trascorrendo più tempo a terra che appollaiati sugli alberi e generalmente appaiono storditi, assonnati e letargici. Anche il loro aspetto potrebbe essere diverso.

"Non hanno riserve di grasso e quasi nessuna massa muscolare. Quasi come se volassero fino allo sfinimento". Sebbene i ricercatori non siano del tutto sicuri di come i fattori ambientali possano aver influenzato negativamente gli uccelli migratori, le prove suggeriscono che è possibile che il fronte freddo li abbia costretti ad affrettare la loro migrazione verso sud per l'inverno. Questo fattore, insieme ai terrificanti incendi delle ultime settimane, potrebbe aver causato questo fenomeno.

Non si sa quale sia il ruolo del fumo qui, ma potrebbe aver costretto gli uccelli a cambiare le loro rotte migratorie. Attualmente, gli esperti stanno cercando di capire al meglio quale fenomeno abbia causato questa massiccia e terrificante morte degli uccelli migratori.