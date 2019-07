Centinaia di squali e razze sono attualmente intrappolati nella plastica

Gli scienziati dell'Università di Exeter, analizzando i dati disponibili, hanno dichiarato che ci sono oltre 1.000 casi di squali e razze impigliati nella plastica. Il numero reale inoltre, visto che qui si parla di segnalazioni, potrebbe essere molto più alto.

Lo studio afferma che questo intrappolamento, per la maggior parte causato da attrezzi da pesca, è una preoccupazione importante per il benessere degli animali.

Un esempio di questa sofferenza è stata mostrata da uno squalo mako, che aveva una lenza da pesca avvolta intorno al dorso. "Lo squalo aveva chiaramente continuato a crescere dopo essere stato impigliato, così la corda, coperta da cirripedi, aveva scavato nella sua pelle e danneggiato la sua spina dorsale" ha detto Kristian Parton, del Centro di Ecologia e conservazione dell'Università di Exeter.

Lo studio, oltre alle segnalazioni accademiche, ha usato anche i dati dalle segnalazioni di Twitter, trovando più di 550 rapporti di squali e razze, di 34 specie differenti dell' oceano Atlantico, Pacifico e l'Indiano, impigliati nella plastica (i materiali in questione sono, per la maggior parte, attrezzi per la pesca, ma anche scotch per imballaggio, borse in polietilene e pneumatici).

Gli squali e le razze che vivono in mare aperto e quelli che vivono sul fondale oceanico hanno più probabilità di rimanere impigliati, così come le specie che percorrono lunghe distanze, visto che hanno ancora più probabilità di imbattersi in questi materiali. Tra i due animali, sono gli squali quelli più a rischio.