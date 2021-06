Centinaia di uccelli stanno morendo in tutta l'America e non sappiamo il perché

In America si sta verificando una morte di massa di uccelli e gli esperti non riescono ancora a indentificare le cause. Se dovesse essere una malattia - che ancora deve essere confermata - ci sono diversi sintomi che sono stati riportati: gli uccelli si comportano come se fossero ciechi e non si allontano dagli esseri umani quando li vedono.

Gli uccelli osservati sono stati anche avvistati con gli occhi incrostati e gonfi. È possibile che questa ipotetica malattia abbia un impatto anche sulla salute neurologica delle creature, poiché i volatili sono stati visti perdere l'equilibrio e tremare. La preoccupazione per questo problema inizia a farsi crescente ed è stato segnalato in diversi stati (Kentucky, DC, Ohio, Indiana, Maryland, Virginia e West Virginia).

La condizione non è limitata a una singola specie, ma alcuni uccelli sembrano essere più comunemente colpiti dal problema rispetto ad altri, secondo quanto riporta il Kentucky Department of Fish and Wildlife Resources. È in corso un'indagine per cercare di individuare la causa (o le cause) che ci sono dietro queste misteriose morti di massa.

Attualmente i principali indagati sono: le malattie infettive, i pesticidi e persino l'emergere delle cicale (un evento che capita ogni 17 anni). Attualmente però, secondo quanto riporta la biologa della fauna selvatica Laura Kearns della Ohio Division of Wildlife, non ci sono prove per poter tirare le conclusioni. Non ci resta che aspettare.