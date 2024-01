Centinaia di utenti che hanno preordinato Apple Vision Pro lo stanno rivendendo su eBay

Le unità di Apple Vision Pro sono andate subito sold out all’apertura dei preordini dello scorso weekend. Tuttavia, sebbene le stime parlino di circa 180mila unità prenotate dagli utenti sul sito Apple, alcuni siti fanno notare che centinaia di queste sono già spuntate in vendita su eBay.

Come si può vedere direttamente su eBay, molti utenti che hanno prenotato il computer spaziale della società di Cupertino stanno rivendendo i loro preordini, per consentire a coloro che non hanno fatto in tempo e coloro che desiderano riceverlo subito di poterlo acquistare e, di fatto, “comprare il preordine”.

In un’inserzione un utente sottolinea a chiare lettere che “questo è un pre-ordine in arrivo il 2 Febbraio. Spedirò lo stesso giorno se mi arriva prima delle ore 16”.

In alcune inserzioni gli utenti si limitano a pubblicare delle fotografie generiche di Apple Vision Pro, mentre in altre viene anche allegata una prova del preordine e della ricevuta dell’Apple Store.

A far riflettere sono alcune inserzioni con prezzi inferiori a 1000 Dollari, che però potrebbero anche essere truffe dal momento che il prezzo base del visore è di circa 3.500 Dollari: improbabile che qualcuno paghi tale somma e poi scelga di rivendere un prodotto nuovo di zecca in perdita.