Centrale nucleare ammette di aver perso un milione e mezzo di acqua radioattiva

Una centrale nucleare con sede a Monticello, nel Minnesota, aveva provocato una fuga radioattiva che ha rilasciato un milione e mezzo di litri di acqua radioattiva nell'ambiente. La gente si è inferocita perché né Xcel Energy - il proprietario della centrale - né i funzionari locali hanno portato la notizia all'attenzione del pubblico.

Sebbene il pubblico abbia tecnicamente avuto accesso alle notizie sotto forma di un bollettino ufficiale della Federal Nuclear Regulatory Commission (NRC), i funzionari delle aziende e del governo coinvolti nella questione affermano di aver tenuto nascosto lo sviluppo in modo da poter indagare la portata della fuga di notizie con tranquillità.

"Ora che abbiamo tutte le informazioni su dove si è verificata la perdita, quanto è stato rilasciato nelle acque sotterranee e che le acque sotterranee contaminate si sono spostate oltre la posizione originale, stiamo condividendo queste informazioni", riferisce un portavoce della Minnesota Pollution Control Agency (MPCA).

Fortunatamente, l'acqua contaminata è stata contenuta a terreni di proprietà di Xcel Energy e non pone alcun problema per la salute umana. La segretezza è stata attuata, secondo quanto dichiarato, per evitare panico generale e articoli di giornale provocatori nei confronti del governo e della centrale nucleare.

"Sebbene questa perdita non rappresenti un rischio per il pubblico o l'ambiente, lo prendiamo molto sul serio e stiamo lavorando per affrontare in sicurezza la situazione", ha dichiarato Chris Clark, presidente di Xcel Energy–Minnesota, North Dakota e South Dakota.