Una centrale nucleare 'sperimentale' sta per essere costruita in una città degli USA

Le centrali nucleari sono certamente il futuro, poiché permettono la creazione di un'energia pulita e infinita. Così, una piccola città del Wyoming degli Stati Uniti d'America è stata scelta per diventare il centro di un progetto a energia nucleare sperimentale, sostenuto da personalità come Bill Gates e Warren Buffett.

La centrale nucleare di Natrium - così chiamata la struttura - sarà costruita a Kemmerer e sostituirà una centrale a carbone che dovrebbe chiudere nel 2025. "La nostra tecnologia contribuirà a garantire la produzione continua di elettricità affidabile e allo stesso tempo a trasformare il nostro sistema energetico", ha affermato Chris Levesque, CEO di TerraPower - società fondata da Gates 15 anni fa e di proprietà della Berkshire Hathaway di Warren Buffet.

L''impianto da 345 megawatt dovrebbe produrre abbastanza energia per servire circa 250.000 case. La centrale a fusione Natrium presenterà un reattore raffreddato al sodio e un accumulo di energia a sale fuso, un metodo considerato "più sicuro" da parte dei fautori del progetto (a proposito, cos'è la fusione nucleare e come funziona?).

D'altra parte, altri esperti non sono così convinti della tecnologia, come Edwin Lyman, direttore della sicurezza dell'energia nucleare dell'Union of Concerned Scientists, che afferma che l'uso di sodio liquido "abbia molti problemi". Tuttavia, Chris Levesque ha affermato che le elevate proprietà di trasferimento di calore del sodio consentiranno di spegnere rapidamente l'impianto in caso di emergenza, così da evitare disastri come quelli di Fukushima e Chernobyl.

Intanto, molti sono ottimisti dell'arrivo delle prime centrali a fusione nucleare entro il 2025.