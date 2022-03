Oggi, la Russia ha circondato la centrale nucleare di Zaporizhzhya, anch'essa rimasta vittima del conflitto russo-ucraino. Ma ne sappiamo davvero abbastanza? Per capire al meglio l'importanza di questo luogo è doveroso fare un recap di quello che oggi è il nodo nucleare più grande d'Europa.

La decisione di costruire questa centrale nucleare in Ucraina è stata presa nel 1978, ma solamente nel 1981 inizieranno i lavori. Zaporizhzhya, già nel 1984-1987, aveva in funzione ben 4 propulsori, la quinta e sesta unità saranno aggiunte sei anni dopo. Con l'arrivo dell'ultima componente, l'International Institute of Finance and Economic Partnership (USA) ha assegnato alla struttura il premio noto come "La Torcia di Birmingham".

L'impianto genera circa 40 miliardi di kWh di elettricità l'anno, che è un quinto della produzione annuale di elettricità del paese. Secondo i risultati dell'anno 2000, la centrale nucleare di Zaporizhzhya è stata riconosciuta come una delle migliori strutture nucleari del mondo, infatti soddisfa pienamente i requisiti dell'AIEA.

Presso la struttura sono installati reattori WWER e un impianto di stoccaggio di combustibile nucleare esaurito (SNFSF). Per "combustibile esaurito" noi occidentali intendiamo le scorie nucleari. Lo stoccaggio avviene in contenitori di cemento ventilato, situati nel sito interno del nodo.

L'operatore di tutte e quattro le centrali nucleari ucraine operative è l'impresa statale Energoatom, che riceve combustibile nucleare dalla società russa TVEL e dalla svedese Westinghouse Electric Sweden. Energoatom gestisce 15 unità di potenza dotate di reattori ad acqua leggera, con una capacità elettrica installata di 13.835 GW.

Questi dati da capogiro dovrebbero aiutarci a decifrare l'importanza che rappresenta il nodo di Zaporizhzhya. Ora avete anche un metro di misura per comprendere e valutare le caratteristiche di altri impianti, come la nuova centrale nucleare "sperimentale", che sta per essere costruita negli USA.