Meno centrali nucleari ci costeranno più inquinamento, dice uno studio

Un rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia punta il dito contro i piani di diverse nazioni per il ritiro dal nucleare: senza nuove centrali nucleari, o in assenza di piani per prolungare la vita delle strutture esistenti, è a rischio la difesa del clima.

"La mancanza di ulteriori estensioni a vita delle centrali nucleari esistenti e di nuovi progetti potrebbe comportare ulteriori quattro miliardi di tonnellate di emissioni di CO2", sostiene il report dell'AIE. Il primo sull'energia nucleare in oltre 20 anni, sottolinea Ars Technica.

425 centrali nucleari sparse per tutto il globo hanno fornito 2.700TWh di energia elettrica ne 2018. Si tratta di una delle fonti di energia a bassa emissione di CO2 più importanti a livello globale. La maggior parte delle centrali nucleari attivate recentemente erano localizzate o in Cina o in Russia. In occidente, dove il nucleare è oggetto di maggiore diffidenza, si sta progressivamente abbandonando questa fonte di produzione energetica.

Negli USA, in Europa e in Giappone le strutture in media hanno almeno 35 anni di vita, sono di tipo datato, e quindi prossime al pensionamento. "Data la loro età, gli impianti stanno arrivando al termine della loro vita, con il 25% della capacità nucleare esistente nelle economie avanzate prodotte da siti che chiuderanno prima del 2025", spiega il report.

Ma le rinnovabili non riescono a reggere il ritmo, e per vederle al pieno del loro potenziale tocca aspettare almeno il 2040. La conseguenza diretta è che questo gap dovrà essere colmato producendo più C02. È evidente che anche la costruzione di nuove centrali non gioca a favore nel lungo termine, l'unica è un piano straordinario per estendere il ciclo vita degli impianti attualmente in funzione.