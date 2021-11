Al centro di Andromeda ci sono stelle con delle strane orbite... ora sappiamo perché

Andromeda, la galassia più vicina alla Via Lattea, al suo centro ha un ammasso davvero misterioso che gli scienziati non riescono a spiegare. Tuttavia, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Astrophysical Journal Letters, gli addetti ai lavori sembrano aver trovato la risposta al "mistero cosmico".

In questo ammasso, infatti, le orbite delle stelle hanno una traiettoria diversa dalle altre, e seguono un percorso "ovale". Gli stessi ricercatori hanno denominato il fenomeno come "disco nucleare eccentrico", che sembra essersi creato dallo scontro di due buchi neri supermassicci che hanno "destabilizzato" le orbite dei corpi celesti intorno a loro.

Quando due mostri cosmici del genere si fondono, si crea una sorta di "super rinculo" che ovviamente può spostare le orbite di milioni di corpi celesti... stelle incluse. Questo punto di vista è stato confermato da alcune simulazioni al computer che sembrano aver dato credito alle ipotesi iniziali degli scienziati. A proposito, sapete che tra 4 miliardi di anni Andromeda e la Via Lattea di scontreranno?

Le onde prodotte da queste fusioni non influiscono direttamente sulle stelle della galassia, ma come visto possono influenzare la loro posizione. I ricercatori affermano che la loro ricerca potrebbe tornare utile in futuro per aiutare a spiegare parte della diversità negli ammassi stellari che appaiono al di fuori di Andromeda e della Via Lattea (la Via Lattea è probabilmente piena di civiltà distrutte, secondo uno studio).

Il prossimo passo per verificare la loro teoria? Esaminare le orbite di ancora più stelle!