Nel centro della nostra galassia, 1 miliardo di anni fa, ci furono 100mila supernovae

Il cuore della nostra galassia è un posto molto tranquillo, a parte qualche "bagliore" emesso da Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio che si trova al centro (e che potrebbe essere in buona compagnia). Tuttavia, 1 miliardo di anni fa il luogo venne scosso dallo scoppio di migliaia di stelle, rivelano nuove osservazioni.

Nelle ultime decine di milioni di anni, secondo studi precedenti, questa regione centrale fu protagonista di una creazione stellare costante, che ha continuato per gran parte della storia della galassia (13.5 miliardi di anni). Ma nuove osservazioni fatte utilizzando il Very Large Telescope (VLT) definiscono una scoperta "senza precedenti".

"Contrariamente a quanto era stato accettato fino ad ora, abbiamo scoperto che la formazione delle stelle [nel centro della galassia] non è stata continua", ha affermato l'astronomo Francisco Nogueras-Lara del Max Planck Institute for Astronomy. Secondo l'analisi dei dati del team, il 90% delle stelle nel centro galattico si sono formate durante la prima metà della storia della galassia, tra 8 e 13.5 miliardi di anni fa.

Successivamente la situazione si placò, e nei successivi 6 miliardi di anni il cuore della Via Lattea non venne scosso da alcun evento importante.. fino a circa 1 miliardo di anni, quando improvvisamente ci fu uno scoppio gigantesco, che diede vita ad una nuova formazione di stelle ad un ritmo furioso. In meno di 100 milioni di anni, nacquero stelle con una massa totale di 42 milioni di volte quella del Sole.

"Questo scoppio di attività, che deve aver provocato l'esplosione di oltre centomila supernovae, è stato probabilmente uno degli eventi più energici dell'intera storia della Via Lattea", afferma Nogueras-Lara. Altre osservazioni di follow-up, affermano i ricercatori, potranno aiutare a delineare ulteriormente gli eventi accaduti all'interno di quell'evento.