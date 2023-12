Vicino al centro della Via Lattea c'è un 'mattone' e non sappiamo perché

A due passi dal centro della Via Lattea si annida una nube di gas così densa, scura e impenetrabile da essere nota colloquialmente come "The Brick" (il mattone). Ora, alcuni astrofisici dell’Università della Florida hanno finalmente guardato nel cuore di questa nube, scoprendo qualcosa di inaspettato.

Sembra infatti che all’interno di The Brick ci sia una quantità enorme di monossido di carbonio (CO) ghiacciato. Questa scoperta sfida le nostre attuali comprensioni sulla formazione stellare poiché, in base ai nostri modelli, la sua presenza suggerirebbe che la nube sia un luogo privilegiato per la nascita di nuove e brillanti stelle.

The Brick invece è proprio come appare: un enorme ammasso di gas scuro e privo della luce stellare. L’unica cosa che esce da questo mattone cosmico è la radiazione infrarossa, che gli scienziati sono riusciti a catturare grazie a una speciale fotocamera del telescopio spaziale James Webb.

La radiazione infrarossa ha anche rivelato che The Brick è più caldo di quanto si pensasse. Gli autori del nuovo studio suppongono che questo calore anomalo potrebbe essere alla base dell’assenza di stelle, ma si tratta di un’ipotesi ancora da verificare.

Gli scienziati sperano quindi di puntare nuovamente gli occhi di JWST verso questa nube per scoprire nuovi dettagli su The Brick e sulla composizione chimica del centro della Nostra Galassia.