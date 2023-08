Al centro della Terra c'è una struttura che ha lasciato gli scienziati senza parole

Se la Terra fosse una mela, la crosta su cui viviamo sarebbe spessa quanto la pelle della mela stessa. Sotto questa superficie apparentemente banale giace un nucleo ardente, un regno di ferro e nickel che sfida la nostra comprensione.

Questo nucleo è diviso in due parti: interno solido ed esterno liquido. Il nucleo interno è una struttura cristallizzata di ferro, sottoposta a un calore e una pressione immensi. Quello esterno, invece, è una miscela di ferro e nickel, con una piccola percentuale di elementi più leggeri. Queste due parti sono separate da una zona situata a circa 5.150 km sotto la superficie terrestre.

La nostra conoscenza del nucleo terrestre è stata in gran parte guidata da studi sismici. I sismografi moderni, inventati nel 1880, misurano le vibrazioni sismiche che attraversano il pianeta. Nel 1936, la sismologa danese Inge Lehmann scoprì che le onde sismiche rimbalzavano su qualcosa di profondo all'interno della Terra, suggerendo che il nucleo fosse composto da due parti distinte.

La ricerca più recente sta rivelando una realtà ancora più complicata. Il Dr Thanh-Son Phạm e il Prof Hrvoje Tkalčić dell'Università Nazionale Australiana hanno utilizzato una tecnica innovativa per esaminare il nucleo terrestre, scoprendo che le onde sismiche viaggiano in modo diverso attraverso le diverse parti del nucleo interno. Questo suggerisce che i cristalli di ferro che compongono il nucleo siano disposti in modo diverso nelle varie sezioni, aprendo la porta a nuove domande e misteri.

Capire il funzionamento del centro della Terra ci farebbe capire come funziona il motore che alimenta il campo magnetico terrestre, che a sua volta ci protegge dalle radiazioni solari: questo potrebbe essere un vantaggio anche per la comprensione di altri mondi.

