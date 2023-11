Il 'Centro dell'Universo' di Tulsa, mette in discussione le nostre conoscenze acustiche

A Tulsa, in Oklahoma (USA), si nasconde un fenomeno che sembra sbeffeggiare le leggi dell'acustica, noto come il "Centro dell'Universo". Questo luogo peculiare, situato su un ponte pedonale, è contrassegnato da un cerchio di cemento circondato da panchine e fioriere che formano un cerchio più ampio.

Entrando in questo spazio, largo solo 76 centimetri, si assiste a un fenomeno stupefacente: la propria voce viene riflessa indietro con un volume sorprendentemente più alto, mentre chi si trova all'esterno del cerchio non riesce a udire questo eco distorto.

Solo chi si trova all'interno del cerchio può percepire l'eco stranamente distorto della propria voce, mentre le voci esterne al cerchio suonano confuse e poco chiare. La causa di questa anomalia sonora rimane un mistero. Una spiegazione plausibile potrebbe essere che le fioriere attorno al cerchio agiscano come riflettori parabolici, riflettendo le onde sonore e creando così l'effetto peculiare.

Questo tipo di fenomeno acustico non è unico al mondo.

Ad esempio, il Mystery Spot di Lake George è un'altra anomalia acustica creata da una struttura circolare in pietra. Anche edifici con strutture circolari, come la cupola della Cattedrale di San Paolo a Londra, nota come galleria dei sussurri, e la Grand Central Station di New York, presentano effetti simili, dove i suoni vengono trasmessi attraverso grandi distanze grazie alla reverberazione delle onde sonore.

Alle volte, insomma, anche i luoghi più comuni possono nascondere segreti sorprendenti. Esistono tante anomalie simili, soprattutto gravitazionali!