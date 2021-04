Al centro della Via Lattea potrebbe trovarsi della materia oscura

Il Galactic Center GeV Excess (GCE) è un inaspettato surplus di radiazione di raggi gamma nel centro della Via Lattea che è inspiegabile dall'osservazione diretta. Da cosa potrebbe essere causato? Dalla materia oscura, secondo un nuovo documento di ricerca del fisico Mattia Di Mauro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in Italia.

Non sappiamo ancora cosa sia questa fantomatica materia oscura, e la conosciamo solo dall'effetto gravitazionale che ha su altri oggetti del cosmo. Lo studio di Mattia di Mauro utilizza la più ampia serie di dati raccolti dal Telescopio Fermi nell'ultimo anno, fornendo informazioni sulla distribuzione spaziale del GCE che possono aiutare a escludere varie spiegazioni.

Secondo quanto riporta nel suo documento, pubblicato sulla rivista Physical Review D, il comportamento del Galactic Center GeV Excess potrebbe essere spiegato dalla materia oscura. "L'analisi mostra chiaramente che l'eccesso di raggi gamma è concentrato nel centro galattico, esattamente quello che ci aspetteremmo di trovare nel cuore della Via Lattea se la materia oscura fosse in realtà un nuovo tipo di particella", afferma il fisico.

Cos'è questa particella? Qui entra in gioco un secondo studio, pubblicato sul server di prestampa arXiv, da Di Mauro e il suo collega Martin Wolfgang Winkler dell'Università di Stoccolma, in Svezia. Non è stato trovato nulla, solo vincoli sulla massa delle particelle di materia oscura; vincoli che sembrano essere sempre compatibili con il GCE.