Centuripe è un paese unico al mondo: tu vedi un uomo o una stella marina?

Da piccoli sarà capitato a tutti di cercare di dar forma ai vari elementi della natura: nuvole, montagne, colline. Bene, la stessa cosa viene fatta con un oramai famoso paesino siciliano. Appurato che non si tratta di un'illusione ottica, tu che forma vedi?

Se in Calabria il paese di Santa Maria del Cedro è una meta ambita dai rabbini di tutto il mondo, anche nel cuore della Sicilia è presente un paese piccolo e dalla forma decisamente insolita: stiamo parlando di Centuripe distante circa 60km da Enna. Il suo nome nel corso dei secoli ha assunto vari significati: inizialmente potrebbe infatti risalire alla colonizzazione greca, con il paese che si chiamava Kentoripa nel IV sec. a.C., mentre successivamente il suo aspetto roccioso spiegherebbe il nome latino Centum Rupes, che significa appunto "cento rupi".

Si tratta di un luogo noto per le sue ceramiche e a quanto pare fondamentale ai tempi dei romani per il suo ruolo strategico nel collegare il mare alla montagna. Tuttavia, ciò che fa parlare di sé oggi, è la sua insolita e particolare forma che lo rende unico al mondo. Se ci si alza in volo infatti, Centuripe ha un aspetto che favorisce la fantasia di chi l'osserva: si tratta di una forma umana o meglio ancora di una stella marina?

A quanto pare, alcuni libri affermano che grazie alla sua posizione fu definita da Garibaldi "il balcone di Sicilia", ed è proprio da questo balcone che si diramano varie arterie che andrebbero a formare gli arti di questo tanto amato animale marino.

A garantire questa strana forma contribuisce certamente l'elevata posizione su cui si trova ed in particolare le sue diramazioni appunto, che abbracciano letteralmente i colli vicini. Centuripe infatti è situata a circa 730 metri sopra il livello del mare, precisamente fra le città di Catania e Enna e come abbiamo già visto, fra mare e monti.

Appare dunque evidente, che dopo la scoperta di una nuova specie di testuggine in Sicilia, questa regione sia ancora ricca di segreti e curiosità ancora non particolarmente noti, che aspettano solo di essere raccontati.