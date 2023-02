Il CEO di DAZN sui problemi in Italia: 'installati server giusti, ora situazione stabile'

Mentre l’argomento diritti tv resta prioritario, soprattutto dopo le recenti indiscrezioni che vogliono Sky pronta ad aggiudicarsi la Champions League in tandem con Amazon, l’amministratore delegato di DAZN Shay Segev è stato intervistato dal The Times dove ha discusso anche. del tema Italia.

Segev ha riconosciuto che la piattaforma ha avuto “molti problemi iniziali”, legati alla scelta rivoluzionaria della Lega Calcio di assegnare i diritti tv del campionato di Serie A ad una piattaforma. Tuttavia, il CEO ha anche osservato che “la struttura di internet non è costruita in un modo ottimale e per questo motivo abbiamo avuto dei problemi” che sono scaturiti nelle feroci proteste degli utenti e l’intervento della stessa piattaforma che ha agito con rimborsi immediati.

Attualmente, la situazione è stabile secondo Shay Segev il quale ha anche spiegato ciò che è stato fatto nell’ultimo anno per raggiungere questa situazione. “C’è voluto del tempo per ottimizzare le reti in tutto il paese e quasi un anno per installare i server” ha affermato il dirigente, che però non è stato interpellato sulla possibilità di tornare alla carica anche per i diritti tv del prossimo quinquennio.

Secondo alcuni, DAZN sarebbe pronta a dire addio a causa dei prezzi molto elevati pagati nel passato bando. Per la Lega Serie A si preannuncia una gara tutt’altro che semplice.