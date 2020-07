Il CEO di Epic Games contro Google ed Apple: 'hanno il monopolio degli Store'

Tim Sweeney, l'amministratore delegato di Epic Games, ha duramente criticato Apple e Google, rei secondo lui di avere il "monopolio assoluto dei rispetti store". Le critiche hanno rapidamente fatto il giro del web, e trovato commenti favorevoli anche da parte di altri sviluppatori.

Secondo Sweeney, "Apple ha bloccato e paralizzato l'ecosistema inventando un monopolio assoluto sulla distribuzione del software e sulla sua monetizzazione. Se ogni sviluppatori potesse accettare i propri pagamenti ed evitare la tassa del 30% di Apple e Google, potremmo utilizzare questo risparmio per offrire ai nostri giocatori un'esperienza migliore a prezzi più contenuti".

Nell'intervista a CNBC, però, Sweeney si è rivolto anche a Google, che secondo il capo dello sviluppatore di Fortnite "soffoca intenzionalmente gli store concorrenti con delle limitazioni relative all'interfaccia utente". Qual è quindi la soluzione? Secondo Sweeney è necessario che "vengano creati degli store alternativi in grado di resistere e prosperare".

La storia tra Epic e Google non è mai stata rose e fiori: inizialmente lo sviluppatore aveva reso disponibile Fortnite su Android attraverso un launcher pubblicato sul proprio sito web e non attraverso il Play Store. In questo modo è stata in grado di "evitare" le commissioni del 30%. Solo successivamente è approdato sul negozio ufficiale del motore di ricerca.

In passato anche Spotify ha accusato Apple di avere il monopolio del proprio store. Al momento nè da Google, tanto meno da Apple sono arrivati commenti a riguardo.