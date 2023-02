Il CEO di Google accenna all'arrivo dell'IA sul motore di ricerca

Al netto dell'investimento di Google in una startup IA, c'è grande attesa per l'evento dell'8 febbraio 2023, in cui potrebbe arrivare l'annuncio della "risposta" di BigG a ChatGPT. In questo contesto, non sono mancate delle dichiarazioni importanti di Sundar Pichai, CEO di Google.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge, nell'ambito della comunicazione dei risultati finanziari di Alphabet relativamente al quarto trimestre del 2022 (è stato caricato un video sul canale YouTube Alphabet Investor Relations), Pichai si è soffermato sul futuro utilizzo dell'IA da parte di Google.

A tal proposito, il CEO ha fatto riferimento alla volontà di BigG di consentire agli utenti di "interagire direttamente" con quelli che definisce "modelli linguistici più recenti e potenti". Una questione interessante è rappresentata dal fatto che Pichai ha utilizzato il termine "companion", riferito, come ben potete immaginare, al mondo dei motori di ricerca.

Il CEO di Google ha inoltre spiegato che la direzione è quella di "sbloccare le incredibili opportunità offerte dall'intelligenza artificiale". Tra l'altro, Pichai non ha mancato di indicare che dal suo punto di vista si sta arrivando a "un punto di svolta", ricordando che è anche per via delle ricerche effettuate da BigG in campo IA che oggi esistono applicazioni di intelligenza artificiale generativa.

In un momento in cui si discute molto in merito a soluzioni come ChatGPT, questo potrebbe portare a pensare che la "risposta" di Google lato chatbot sia vicina, ma va detto che Pichai ha affermato che l'intenzione è quella di approfondire il mondo IA con un "profondo senso di responsabilità", rilasciando inizialmente alcune tipologie di funzionalità come dei test da migliorare progressivamente.

Sembra in ogni caso che il primo progetto di Google con cui le persone potranno interagire direttamente sarà LaMDA, il modello di intelligenza artificiale conversazionale dell'azienda. Non è chiaro se alla fine l'evento di Google fissato per l'8 febbraio 2023 vedrà l'effettiva presentazione di un chatbot che possa essere definito una "risposta" a ChatGPT o meno, ma quel che sembra invece chiaro è che BigG sta spingendo sempre di più sul mondo IA.