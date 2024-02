Il CEO di Google sui problemi di Gemini con le immagini: 'abbiamo offeso gli utenti'

Negli scorsi giorni, Google ha messo in pausa il generatore di immagini di Gemini dopo che gli utenti avevano lamentato diversi errori storici nelle rappresentazioni delle figure umane, con l'IA che aveva utilizzato dei tratti somatici e connotati etnici fuori luogo nelle sue immagini. Ora, anche il CEO di Google è intervenuto sulla questione.

In un memo interno diffuso ai dipendenti di Google e riportato dal portale The Verge, il CEO di Google Sudar Pichai ha spiegato che gli errori di Gemini hanno "offeso i nostri utenti e mostrato l'esistenza di un bias nell'IA", criticando duramente quanto avvenuto negli scorsi giorni. In effetti, Big G ha preso seriamente il problema delle immagini di Gemini, tanto che la generazione di immagini dell'IA di Google è in pausa da giorni e la stessa compagnia si è già scusata con il pubblico per quanto avvenuto.

La questione è però molto delicata, ed è esplosa quando Gemini ha rappresentato dei soldati nazisti con la pelle nera o con dei connotati del volto tipicamente asiatici, anziché con i tratti somatici e l'incarnato europei. Altre critiche sono emerse di fronte a un'immagine dei Padri Fondatori degli Stati Uniti d'America, anch'essi rappresentati con la pelle nera e non con le loro fattezze originali. Alcuni hanno ipotizzato che Gemini sia stato ottimizzato per fornire una rappresentazione etnicamente diversificata e quanto più inclusiva possibile, ma per fare ciò avrebbe finito per perdere di vista la veridicità storica delle immagini generate. Altri, invece, hanno parlato apertamente di un bias contro le persone bianche, sostenendo che l'IA non accetterebbe di generare immagini con queste ultime per protagoniste.

Google non ha commentato queste (discutibili) accuse, confermando però di aver commesso degli errori di calibrazione di Gemini, che verranno corretti il prima possibile. Il generatore di immagini IA di Google tornerà nel giro di qualche settimana, e pare che Big G sia duramente al lavoro per risolvere il problema della rappresentazione delle figure storiche da parte della propria Intelligenza Artificiale.

Nello specifico, Pichai ha riportato nel memo che "stiamo lavorando giorno e notte per risolvere le risposte testuali e le immagini problematiche nell'app di Gemini". Sfortunatamente, però, il CEO di Google non ha confermato né smentito che il problema sia già stato sistemato, limitandosi a spiegare che "nessuna IA è perfetta, specie in uno stadio emergente dell'industria come quello attuale. Sappiamo però che per noi l'asticella è molto alta, e vogliamo tenerla a questa altezza a ogni costo".