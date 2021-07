Il CEO di Google è sicuro: l'evoluzione dell'IA è più importante della scoperta del fuoco

Nel corso di un’intervista tra Amol Rajan di BBC e il CEO di Google Sundar Pichai, quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto importanti riguardo al futuro dell’intelligenza artificiale: secondo lui, tale strumento è destinato a diventare più importante dell’invenzione dell’elettricità, di Internet e persino della scoperta del fuoco.

L’intervista integrale potrete recuperarla integralmente, se di vostro interesse, tramite il link presente in calce all’articolo, ma noi per questa occasione riprenderemo alcune parti chiave. A proposito dell’IA, Sundar Pichai ha esordito esprimendo la sua ammirazione nei suoi confronti: sebbene la tecnologia sia ancora effettivamente nella “fase iniziale” del suo sviluppo, data la sua profondità, complessità e versatilità è destinata a essere utilizzata in moltissimi ambiti con utilizzi estremamente diversi tra loro.

Per Pichai, l’IA avrà un ruolo fondamentale in ogni aspetto della nostra vita: “Sapete, che si tratti di assistenza sanitaria, istruzione, del modo in cui produciamo le cose e consumiamo le informazioni. E quindi la vedo come una tecnologia abilitante molto profonda. Sai, se pensi al fuoco, all'elettricità o a Internet, è così, ma penso che sia ancora più profondo”.

Una cosa dev’essere però ben chiara: oltre alla competitività tra aziende e anche governi per l’accesso a funzionalità sempre più innovative e sistemi IA sempre più potenti, l’obiettivo di tutti deve essere obbligatoriamente quello di rendere lo strumento a servizio della società per trarre esclusivamente benefici. A Pichai non manca un certo ottimismo: “E così, per risolvere veramente, sai, la pacifica convivenza con l'IA, avresti di nuovo bisogno nel tempo di strutture e costrutti globali. E tutti saranno colpiti allo stesso modo, proprio come per il clima. E penso che sia ciò che unirà le persone. […] Niente è scontato. Dobbiamo arrivarci, ma penso che quando il mondo diventa più prospero, quando c'è crescita economica, tutti alla fine vogliono la stessa cosa. […] In una certa misura le persone vogliono fare del bene, vogliono la pace. E così, sai, costruisci su quegli ideali e connetti il mondo intero”.

Non è la prima volta che l’Amministratore Delegato di Google si esprime in questo modo a proposito dell’IA, ma rimane comunque un pensiero interessante relativamente al futuro dell’intelligenza artificiale e, in realtà, dell’umanità stessa.

