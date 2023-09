Il CEO di Honor svela il prezzo europeo di Magic V2: è troppo alto?

Durante l'IFA di Berlino, Honor ha lanciato il pieghevole Magic V2, uno smartphone a portafoglio dotato di una cerniera ultra-resistente. Sfortunatamente, la compagnia non si è ancora sbilanciata sul prezzo ufficiale di Honor Magic V2: alcune parole del CEO di Honor George Zhao, però, potrebbero fare luce sul mistero.

Stando a quanto riportato da GSMArena, infatti, Zhao avrebbe confermato che Honor Magic V2 non subirà alcun sovrapprezzo rispetto ad Honor Magic Vs. In altre parole, i due smartphone avranno lo stesso costo. Per chi non se lo ricordasse, Honor ha lanciato Magic Vs sul mercato europeo a fine febbraio, con un prezzo di partenza, per la versione dotata di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria, di 1.599 Euro.

È possibile dunque che Honor Magic V2 abbia lo stesso prezzo del predecessore (che a sua volta rappresentava un refresh mid-gen di Honor Magic V), e che venga lanciato su alcuni mercati europei, tra cui Germania, Italia, Spagna, Irlanda, Grecia e Regno Unito, nei primi mesi del 2024. Nello stesso periodo, lo smartphone dovrebbe fare il suo debutto anche in Sudamerica.

Nella versione cinese, lo smartphone arriva fino a 16 GB di RAM e a 1 TB di storage UFS 4.0. Ammesso che nel Vecchio Mondo siano in arrivo più versioni di Honor Magic V2, insomma, è possibile che quello di 1.599 Euro sia solo un prezzo di partenza: chi desidererà aumentare RAM e memoria del device dovrà dunque pagare un extra, che in alcuni casi potrebbe persino essere decisamente cospicuo.

Sempre all'IFA di Berlino, Honor ha presentato Magic V Purse, il suo primo smartphone pieghevole con piegatura verso l'esterno. Trattandosi di un form factor più innovativo rispetto a quello di Magic V2, possiamo aspettarci che il Magic V Purse costi persino di più del device "a portafoglio" della medesima azienda, toccando i 1.800 o i 2.000 Euro nella sua configurazione di base.