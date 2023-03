La CEO di HTC loda Apple AR: 'il suo lancio dimostra che il mercato VR è maturo'

Dopo aver scoperto le funzioni di "Realtà Estesa" per Apple AR, è oggi uno dei principali player del mercato AR/VR ad esprimersi sull'imminente arrivo del visore di Cupertino. Infatti, sembra che HTC non sia affatto preoccupata dal device Apple, e che anzi lo consideri positivo per il settore degli headset AR e VR.

In un'intervista rilasciata alla CNBC, la co-fondatrice e CEO di HTC Cher Wang ha dichiarato di essere convinta che Apple lancerà "molto presto" il suo visore AR proprietario, ormai chiamato dai leaker "Apple AR": in effetti, se i rumor fossero corretti, Apple AR sarà lanciato alla WWDC del mese di giugno, con un inizio della sua commercializzazione previsto probabilmente per la fine dell'estate.

Wang ha poi spiegato di considerare il lancio di Apple AR come un indicatore positivo della maturità del mercato dei visori AR e VR: visto che Apple non è quasi mai tra le prime aziende a "saltare" in un nuovo settore economico, infatti, il fatto che essa abbia già realizzato il suo headset AR sembra confermare che ormai il mercato della Realtà Virtuale e Aumentata sia pronto al "salto" verso la maturità in termini economici e di volumi.

Wang ha aggiunto che "Apple è sempre piuttosto cauta. Credo che il mercato AR/VR sia diventato abbastanza grande da convincerla ad entrarci". La dirigente di HTC ha poi concluso che "Il lancio di Apple AR, che dovrebbe avvenire tra la metà e la fine dell'anno, è una prova del fatto che la direzione che abbiamo intrapreso è corretta. La competizione fa sempre bene".

D'altro canto, HTC è stata una pionera dell'AR e del VR negli ultimi anni con la sua lineup di visori Vive. La CNBC ha anche spiegato che la compagnia ha visto gli ordini dei propri headset raddoppiare nel corso dell'ultimo anno, passando da 40.000 unità piazzata nell'ultimo trimestre del 2021 a ben 100.000 nello stesso periodo del 2022. Che il mercato AR/VR sia finalmente maturo quanto quello degli smartphone?