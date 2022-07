CEO Huawei definisce Samsung un 'piccolo produttore', ma è prima per market share

Alcune dichiarazioni effettuate da Richard Yu, CEO di Huawei, stanno facendo discutere gli appassionati del mondo dei dispositivi mobili in questo inizio luglio 2022. Infatti, nell'ambito di un'analisi legata al settore degli smartphone, Yu ha spiegato la sua visione, che non è di certo passata inosservata.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e Gizchina, il CEO di Huawei ha affermato: "Se non ci fossero stati l'intervento e la soppressione di Huawei da parte degli Stati Uniti d'America, i principali produttori mondiali di telefoni cellulari potrebbero essere Huawei e Apple". Insomma, la "frecciatina" di Yu al ban subito dagli USA non è mancata.

Tuttavia, la frase che ha attirato maggiormente l'attenzione è quella riguardante lo stato del mercato. "Gli altri sono piccoli produttori, inclusa la società coreana, che può vendere principalmente negli Stati Uniti d'America e in Corea del Sud", ha dichiarato il CEO di Huawei. Il riferimento a Samsung è evidente e potete ben comprendere che è proprio questo l'elemento che sta facendo discutere gli appassionati.

Nel frattempo, stando a quanto riportato in un altro articolo di PhoneArena, nel primo trimestre del 2022 Samsung si è piazzata prima in termini di market share. I dati IDC vedono infatti il brand sudcoreano al 23,4%, seguito da Apple (18%) e Xiaomi (12,7%). Per il resto, in quarta e quinta posizione ci sono rispettivamente OPPO (8,7%) e vivo (8,1%).