Il CEO di Huawei rilancia: 'possiamo andare avanti molto bene anche senza gli USA'

Dopo le ultime notizie in merito alle possibili aperture da parte di Trump, Ren Zhengfei, CEO di Huawei, è tornato a parlare del questione del ban messo in atto da parte degli Stati Uniti d'America. La più alta carica dell'azienda cinese si è detta molto ottimista.

Infatti, stando anche a quanto riportato dal Wall Street Journal e da PhoneArena, Donald Trump starebbe avendo molti problemi nell'applicazione del ban. In particolare, il Tycoon aveva chiesto alle aziende americane di provare a "sostituirsi" a Huawei per quanto riguarda la realizzazione delle reti 5G, ma a quanto pare sia Oracle che Cisco hanno dichiarato davanti ai funzionari governativi americani che ci vorrebbe troppo tempo e troppo denaro per realizzare un'operazione del genere.

Al momento Zhengfei non ha voluto sbilanciarsi troppo in merito alla possibilità che Huawei fornisca alle aziende americane tutto ciò di cui hanno bisogno per realizzare le reti 5G, ma probabilmente Donald Trump alla fine dovrà in qualche modo far rientrare l'azienda cinese nella "corsa alla nuova era della connettività".

In ogni caso, il CEO di Huawei ha fatto delle dichiarazioni molto precise ai microfoni del Wall Street Journal: "possiamo andare avanti molto bene anche senza gli Stati Uniti d'America. [...] Non ci aspettiamo che gli USA rimuovano Huawei dall'Entity List. Possono anche tenerci lì per sempre perché senza di loro stiamo comunque bene." Insomma, Zhengfei non sembra essere molto preoccupato per quanto riguarda il business dell'azienda, anche se chiaramente l'impossibilità di utilizzare il Play Store potrebbe essere un problema per gli utenti al di fuori della Cina.