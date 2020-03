Il CEO di Impossible Food vuole creare nuovi tipi di carne

I sostituti della carne stanno iniziando a prendere sempre più piede nei mercati di tutto il mondo. Fino ad adesso, infatti, le industrie hanno cercato di imitare carni come pollame, manzo e maiale. Tuttavia, un giorno tutto questo potrebbe cambiare, afferma Patrick Brown, CEO della famosa azienda Impossible Foods.

Man mano che le tecniche migliorano potremmo vedere una varietà di carni di animali sempre più varia, o perfino nuovissimi tipi di carne. "Siamo in grado di creare cose che sarebbero inconfondibilmente carne, sapore e consistenza, ma diversamente da qualsiasi cosa tu abbia mai avuto in quella categoria", afferma Brown a The Verge.

"Perché, dopo tutto, le scelte di carne disponibili oggi nel mondo sono fondamentalmente un manufatto storico delle specie che le persone sono state in grado di addomesticare 10.000 anni fa". Secondo il CEO dell'azienda che produce sostituti per la carne a base di vegetali, gli animali che sono stati addomesticati non sono stati scelti perché erano gli animali più deliziosi del pianeta, ma perché "erano in grado di essere addomesticati".

Secondo Brown le nostre attuali preferenze sulla carne potrebbero essere basate su ciò a cui siamo abituati, quindi perché non provare a fare qualcosa di nuovo? Per sperimentare nuovi sapori, però, ci vorrà ancora diverso tempo. L'idea del CEO di Impossible Food non è nuova: una startup, infatti, vuole mettere in commercio carne coltivata in laboratorio di zebra o di elefante.