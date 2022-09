Intel, il CEO conferma: 'le prime GPU Arc A770 sono pronte per la vendita'

Mentre NVIDIA si appresta ad annunciare le RTX 40, i piani di Intel per le sue schede video per desktop restano ancora avvolti nel mistero: lanciate in Cina a inizio estate, le GPU Intel Arc Alchemist non sono ancora arrivate in occidente, nonostante le rassicurazioni da parte del colosso dell'informatica.

Dopo che alcuni manager Intel hanno confermato che le GPU Arc sono pronte al lancio in Europa e negli Stati Uniti, è oggi lo stesso Pat Gelsinger, CEO di Intel, a spiegare che le prime GPU Arc A770 sono pronte per essere messe in vendita. La notizia arriva direttamente dall'account Twitter di Gelsinger, con un post che trovate riportato anche in calce a questa notizia.

Il tweet, che non lascia troppo spazio alle interpretazioni, spiega che "ho ricevuto una consegna a sorpresa in questa piovosa serata domenicale - si tratta di una Intel Arc A770. Stiamo preparando proprio in questi giorni la prima serie di schede A770 per la vendita... Evviva!". Insomma, pare proprio che il lancio delle Arc A770 sia ormai dietro l'angolo.

È poi ragionevole pensare che, insieme alla Arc A770, arriveranno anche la Arc A580 e la Arc A750, entrambe oggetto della stessa campagna marketing della "sorella maggiore", che proprio qualche giorno fa ha portato alla pubblicazione del primo teardown della Intel Arc A770 e di una overclocking session della Arc A750.

Ciò che manca ancora, invece, è la data di uscita ufficiale delle schede negli Stati Uniti e in Europa, che nonostante le numerose rassicurazioni da parte di Intel degli ultimi giorni non è ancora spuntata sul web. Considerato che la stessa casa di Santa Clara ha dichiarato che le GPU Intel Arc arriveranno presto in Europa, possiamo comunque aspettarci una loro release entro la fine del mese di settembre.