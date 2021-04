Il CEO di Intel è sicuro: la carenza globale di chip durerà altri 2 anni

Intel, TSMC e Nvidia di recente hanno avvertito che la carenza globale di chip sarebbe durata fino al 2022, ma a quanto pare il CEO di Intel Pat Gelsinger avrebbe previsto solo nuovi peggioramenti per il futuro: nelle ultime ore, infatti, ha dichiarato che il problema potrebbe durare molto più tempo.

Stando a quanto riportato dal WallStreetJournal, il dirigente del colosso dei semiconduttori avrebbe affermato nel corso di una intervista che “Questo è un anno fondamentale per Intel”, ma che tutto verrà reso più difficile dalla mancanza di chip che potrebbe durare fino a due anni in più rispetto a quanto previsto precedentemente.

Nello specifico, Gelsinger ha dichiarato: “Ci vorrà del tempo prima che le persone possano mettere più capacità nel settore. È sempre così quando costruisci solo nuove fabbriche”. Di conseguenza possiamo attenderci solo brutte notizie da settori come quelli dell’elettronica di consumo e automotive, i quali vedono già anche grandi nomi arrestare la produzione di veicoli, elettrodomestici, schede grafiche e altri prodotti fondamentali.

Negli Stati Uniti si attende un rimedio anche con il supporto del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il quale ha promesso in particolare 50 miliardi di Dollari per l'industria dei semiconduttori. L’investimento in questione sarebbe dunque immenso ed estremamente necessario, ma i tempi saranno sufficientemente brevi per permettere alle società di stare a galla con l’elevatissima domanda?

Anche le memorie RAM stanno risentendo dalla mancanza di chip, tanto che gli analisti hanno previsto un aumento del prezzo del 23-28% nel secondo trimestre del 2021. Come se non bastasse, l’approdo della criptovaluta Chia Coin sta causando anche un boom nell’acquisto di SSD e HDD da parte dei miner. Riuscirà la situazione a migliorare e stabilizzarsi?