Il CEO di Masimo sul ban di Apple Watch: 'Apple beccata con le mani nella marmellata'

Mentre si parla di un possibile aggiornamento software in grado di salvare Apple Watch dal ban negli USA, Bloomberg ha intervistato il CEO di Masimo, la società che contesta ad Apple l’utilizzo dei propri brevetti.

Secondo Joe Kiani, è improbabile che la società americana riesca a risolvere i problemi con un software in quanto le licenze della sua società coprono anche l’hardware.

Il dirigente, che gongola affermando che “Apple è stata sorpresa con le mani nella marmellata”, si è comunque detto disposto a risolvere la controversia con il colosso di Cupertino, ma almeno al momento dell’intervista sembrerebbe che Apple non abbia espresso molto interesse a risolvere il tutto. “Per ballare il tango bisogna essere in due” ha affermato Kiani, che però non ha parlato né di somme di denaro, tanto meno di altro. Masimo però è “disposta a lavorare con Apple per migliorare il loro prodotto”.

Le parti non si parlano dal 2013, ovvero da quando Apple ha preso in considerazione l’idea di acquistare Masimo o di affidarsi alla società per sviluppare i sensori in grado di rilevare l’ossigenazione del sangue tramite Apple Watch.

Come noto, in vista dell’imminente divieto d’importazione, Apple ha deciso di sospendere le vendite di Apple Watch 9 ed Ultra 2 negli Stati Uniti, dove da domani non potranno essere acquistati.