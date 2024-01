Il CEO di Masimo sul pulsossimetro di Apple Watch: 'non è affidabile'

Come noto, negli USA Apple ha dato il via alla vendita di Apple Watch senza pulsossimetro per risolvere la controversia dei brevetti con la società Masimo. Proprio l’amministratore delegato di quest’ultima società, in un’intervista a Bloomberg TV ha parlato della funzionalità di monitoraggio dell’ossigenazione nel sangue dello smartwatch.

Senza mezzi termini, Kani afferma che “Apple sta mascherando ciò che offre ai consumatori come un pulsossimetro medico ed affidabile, anche se non lo è”, ed infatti sostiene che gli utenti stiano meglio senza tale funzionalità. Le motivazioni sono da ricercare, secondo il CEO di Masimo, nel fatto che “la pulsossimetria non è utile a meno che non ci sia un monitoraggio continuo”, soprattutto durante il sonno quando avere una desaturazione potrebbe essere un segnale d’allarme e potrebbe essere collegata all’apnea o ad altre patologie.

Apple ha rigettato le accuse ed afferma che il suo pulsossimetro è accurato, funziona bene ed ha già contribuito a salvare delle vite umane, e sebbene non sia stato progettato per essere un sistema di monitoraggio continuo è in grado di eseguire controlli a campione ad intervalli intermittenti. La Mela però osserva anche che le misurazioni continue di cui parla l’ad di Masimo non lo renderebbero un dispositivo accurato e che la precisione del pulsossimetro può essere determinata solo confrontando i dati di Apple Watch con un apparecchio professionale o di alta qualità.