Il CEO di Microsoft boccia Siri, Alexa e Cortana: 'stupidi come i sassi'

In un’intervista rilasciata al Financial Times, l’amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella senza troppi giri di parole ha affermato che i primi assistenti vocali come Siri di Apple, Alexa di Amazon e Cortana di Microsoft erano “stupidi come le pietre”.

Si tratta di affermazioni diametralmente differenti rispetto a quelle del 2016, quando Nadella si era mostrato più entusiasta nei confronti di questa tecnologia. “Che si tratti di Cortana o Alexa o Google Assistant o Siri, tutti questi semplicemente non funzionano. Avevamo un prodotto che doveva essere il nuovo front-end per molte informazioni ma che non ha raggiunto tali obiettivi” ha continuato il CEO di Microsoft che di recente ha investito in ChatGPT.

Non è un caso che tali dichiarazioni siano arrivate proprio quando il mercato tech è in pieno fermento per i chatbot come ChatGPT, che si è contraddistinto per una serie impressionante di funzionalità e per la capacità di scrivere lettere di presentazioni, saggi, canzoni ed anche per programmare.

Lo stesso Nadella proprio di recente ha confermato che ChatGPT sarà integrato in tutti i prodotti Microsoft, e probabilmente anche Cortana ne beneficerà.

Non si tratta di una prima assoluta: anche sui social sono molte le lamentele di utenti che lamentano problemi con i vari Alexa, Siri e Cortana e per la loro incapacità di comprendere gli input.