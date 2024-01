CEO Microsoft: Rabbit R1 una delle "demo più impressionanti" dal primo iPhone

L'annuncio del primo iPhone da parte di Steve Jobs risale ormai a un'altra era tecnologica ed è innegabile che il settore stia cercando da lungo tempo un nuovo "momento magico" di quel tipo. Ebbene, secondo il CEO di Microsoft il recente annuncio del dispositivo IA Rabbit R1 rappresenta una delle "demo più impressionanti" da quel lontano 2007.

Infatti, come fatto notare anche da Decrypt, in un'intervista pubblicata nella giornata del 16 gennaio 2024 sul canale YouTube di Bloomberg Live e tenutasi in quel di Davos, Satya Nadella si è soffermato anche sul dispositivo IA che ha recentemente stregato coloro che stavano seguendo l'edizione 2024 del CES di Las Vegas.

Al netto del fatto che il CEO di Microsoft si è detto impressionato da quanto visto con Rabbit R1 ("penso di dover dire che, dopo Jobs e il lancio dell'iPhone, è probabilmente una delle presentazioni più impressionanti che abbia mai visto"), Nadella ha spiegato anche che questo dispositivo potrebbe preannunciare un futuro in cui i sistemi operativi saranno incentrati sugli agenti intelligenti.

In parole povere, secondo il CEO di Microsoft si andrà oltre all'attuale sistema di applicazioni, con gli utenti che lasceranno agli "assistenti IA" gestire tutte le operazioni del caso al loro posto. Nadella ha dunque affermato che dal suo punto di vista quella degli agenti intelligenti "sarà la categoria determinante della prossima generazione". Insomma, in casa Microsoft sembrano essere fiduciosi in merito alla visione del mondo Tech delineata da Rabbit R1. A proposito di quest'ultimo, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata alla nostra prova dell'IA Perplexity.