CEO di Microsoft a ruota libera: Bing peggiore di Google? Colpa di Apple

Il processo antitrust legato a Google e al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America sta tenendo col fiato sospeso il mondo Tech. Ora infatti la questione si arricchisce di una testimonianza nientemeno che di Satya Nadella, CEO di Microsoft. Dinanzi alle autorità, quest'ultimo non le ha di certo mandate a dire.

Più precisamente, come riportato anche dal Wall Street Journal, da MSPowerUser e da The Verge, nel corso della sua testimonianza Nadella ha svelato diversi dettagli in merito alle ambizioni di Microsoft nel mercato dei motori di ricerca. La rivelazione principale è quella relativa al fatto che la società di Redmond potrebbe in uno scenario ipotetico spendere circa 15 miliardi di dollari all'anno per diventare il motore di ricerca predefinito dei dispositivi Apple, se solo ci fosse questa possibilità.

Il CEO di Microsoft ha insomma fatto sapere alle autorità, nell'ambito di un processo antitrust che cerca di comprendere se Google abbia effettivamente messo o meno in atto pratiche anticoncorrenziali nel business dei motori di ricerca, che la sua azienda sarebbe pronta a investire per diventare maggiormente competitiva in questo campo, ma che, perlomeno per ora, Apple non sta cogliendo questa opportunità. In passato, infatti, la società di Redmond avrebbe già proposto questo scenario all'azienda di Cupertino, ma non sarebbe andata bene.

Ecco dunque che l'accordo tra Apple e Google per rendere quest'ultimo il motore di ricerca predefinito degli iPhone viene descritto durante la testimonianza come un "fantastico accordo oligopolistico". Dal canto suo, la difesa di Google ha invece messo in luce alcuni passi falsi del passato di Microsoft, da Internet Explorer a Live Search, passando per Windows Phone e per l'integrazione di Edge in Windows.

In parole povere, secondo BigG, Satya Nadella e soci non avrebbero ottenuto il riscontro che volevano in questo campo semplicemente perché non disporrebbero di un prodotto migliore rispetto a quello di Google. Inutile dunque dire che secondo BigG la questione dell'opzione predefinita dei dispositivi Apple non avrebbe influito più di tanto sulla "sfida dei motori di ricerca".

La testimonianza di Nadella, invece, prosegue indicando che Google e la rispettiva posizione dominante nel settore limiterebbero Bing sotto diversi punti di vista. Infatti, BigG avrebbe a disposizione un quantitativo enorme di dati degli utenti a cui invece Microsoft non potrebbe accedere, cosa che migliorerebbe Google in modo importante in termini qualitativi. Secondo Nadella, inoltre, l'avvento della rivoluzione IA potrebbe consolidare ancora di più il dominio di Google, considerando che quest'ultima potrebbe stringere accordi esclusivi con gli editori per ottenere ulteriori dati, mettendo tra l'altro Bing "fuori dai giochi".

Altre questioni emerse durante la testimonianza del CEO di Microsoft riguardano il fatto che Google potrebbe spendere più di chiunque altro in questo campo, impendendo in questo modo alla concorrenza di lanciare un servizio migliore. Nadella ha dunque ricordato che sono stati spesi oltre 100 miliardi di dollari nel corso degli anni per sviluppare Bing, nonché che nella Silicon Valley il mercato dei motori di ricerca viene spesso definito come quello più difficile in cui inserirsi.

Il CEO di Microsoft ha inoltre spiegato che una realtà come Apple dovrebbe interessarsi a un motore di ricerca "alternativo" come Bing perché la concorrenza in questo campo potrebbe offrire alla stessa società di Cupertino maggiori opzioni per negoziare. Inoltre, Nadella afferma che, avendo accesso ai dati legati alle ricerche provenienti dai dispositivi Apple, Bing potrebbe colmare il divario con Google in termini di qualità. La sfida sembra dunque concentrarsi sul "potere del motore di ricerca di default".

Insomma, come ci si aspetta da un processo antitrust di questo tipo, che tra l'altro è il più grande in ambito tecnologico dai tempi di quello affrontato da Microsoft negli anni '90, ognuno sembra tirare acqua al suo mulino. Staremo a vedere cosa accadrà al termine delle 10 settimane totali previste per il processo.