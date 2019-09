Il CEO di Netflix: 'Apple TV+ e Disney+ creeranno un nuovo mercato'

L'amministratore delegato di Netflix, Reed Hastings, è stato intervistato di recente da Variety, con cui ha discusso di vari temi. Punto focale della discussione l'ormai imminente arrivo di due competitor di primo piano, Apple TV+ e Disney+, che secondo il dirigente della piattaforma di streaming porteranno ad una rivoluzione nel mercato.

Hastings infatti senza mezzi termini ha affermato che da Novembre si aprirà "un mondo completamente nuovo", con il debutto di Apple TV+ dal 1/11 e di Disney+, che debutterà il 12.

Il numero uno di Netflix non ha nascosto che per la società si tratta di una "notevole concorrenza", ma nonostante ciò non sono previsti cambi alla strategia di mercato e la piattaforma continuerà a puntare su serie televisive e film accattivanti. Ciò vuol dire che almeno ad oggi Netflix non ha intenzione di sperimentare alcun tipo di nuovo contenuto, come gli sport dal vivo che Amazon Prime Video sembra voler abbracciare.

E' indubbio però che Netflix sarà costretta a guardarsi da una concorrenza quanto mai agguerrita rispetto a qualche mese fa, e soprattutto negli Stati Uniti dovrà fare i conti con piattaforme come Hulu, Prime Video, HBO Now ed HBO Max, CBS All Access, NBC Peacock e Shudder, a cui si aggiungeranno proprio le creature di Disney ed Apple.

Hastings ha sottolineato che i costi di produzione per gli show tv disponibili in streaming sono destinati ad aumentare a causa della crescita della concorrenza.

Apple TV+ arriverà in Italia il 1 Novembre a 4,99 Euro al mese, con il primo mese che sarà gratuito per i nuovi utenti. Coloro che acquisteranno un nuovo dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac o Apple TV), invece il primo anno sarà gratis. Disney+ invece debutterà in Europa il 19 Novembre.