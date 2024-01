Il Co-CEO di Netflix ha commentato Apple Vision Pro in modo non proprio positivo

Dopo aver trattato la mancanza di un'app Netflix per Apple Vision Pro al lancio (gli utenti dovranno passare per un browser), è giunto il momento di tornare a fare riferimento al visore che approderà negli Stati Uniti d'America il 2 febbraio 2024. Infatti, il Co-CEO di Netflix ha commentato Vision Pro in modo non esattamente positivo.

A tal proposito, come riportato anche da Gizmodo, nell'ambito di un'intervista concessa a Stratechery e pubblicata nella giornata del 25 gennaio 2024, Greg Peters ha dichiarato di essersi chiesto, relativamente alla decisione sul rilascio di un'eventuale app, se questo prodotto risulterà effettivamente rilevante per la maggior parte dei clienti Netflix.

Peters ha dunque definito il visore di Apple "subscale", ritenendolo insomma una sorta di prototipo, allo stato attuale delle cose. Il Co-CEO di Netflix si è anche spinto oltre: "dobbiamo stare attenti a non investire in cose che non stanno realmente producendo un ritorno: vedremo come si evolverà la questione Vision Pro".

Va detto che Peters non ha smentito eventuali cambi di rotta futuri, soprattutto nel caso in cui Apple Vision Pro dovesse in realtà andare ben oltre le aspettative del Co-CEO di Netflix, ma per il momento la posizione del colosso dello streaming sembra chiara.

D'altronde, un'app nativa per Vision Pro richiederebbe di sviluppare un sistema di controllo facilmente utilizzabile mediante gesture, mossa che potrebbe non rivelarsi propriamente saggia in un momento in cui non si hanno indicazioni su quale sarà effettivamente la base d'utenza. Come verrà accolto all'estero il visore da 3.499 dollari? Non possiamo che stare a vedere.