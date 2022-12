Il CEO di Nothing esce allo scoperto: l'obiettivo è contrastare l'iPhone di Apple

In un’intervista con CNBC, il CEO di Nothing Carl Pei ha annunciato che la sua società è in contatto con alcuni gestori di telefonia mobile americani per lanciare un nuovo smartphone negli Stati Uniti. L’obiettivo, non annunciato esplicitamente, è di contrastare il dominio dell’iPhone.

Il Nothing Phone (1) è disponibile da Luglio 2022 in oltre 40 mercati, tra cui Regno Unito, Giappone, India e vari paesi dell’Europa come l’Italia, ma non è approdato negli USA. Alla CNBC, Pei ha spiegato le ragioni di tale scelta: ”il motivo per cui non l’abbiamo lanciato negli Stati Uniti è legato al supporto tecnico aggiuntivo di cui ha bisogno. Sentivamo di non essere pronti, ma ora stiamo discutendo con vari operatori per lanciare un nuovo prodotto in quel mercato”.

Il CEO ha anche riconosciuto che non sarà facile per la sua azienda competere con Apple: “c’è una sfida con Android in cui iOS sta diventando sempre più dominante” ha affermato Pei, che ha citato l’utilizzo molto elevato di iMessage ed AirDrop, soprattutto tra i più giovani. La previsione è che “potrebbe esserci un momento in cui Apple rappresenterà circa l’80% del mercato, che non lascerà abbastanza spazio ai produttori Android”.

Ricordiamo che da qualche giorno sono aperte le registrazioni alla open beta di Android 13 su Nothing Phone (1).