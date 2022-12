Il CEO di Nothing scopre copie fake delle ear (1)...e le recensisce su YouTube!

Nothing è indubbiamente uno dei marchi tech di spicco di questi anni: la peculiarità dei suoi dispositivi ha conquistato molti utenti, dato che a oggi si contano 1 milione di ear (1) e phone (1) venduti a livello globale. Nelle ultime settimane, però, è il carisma del CEO Carl Pei a conquistare fan sul canale YouTube di Nothing.

Sulla piattaforma streaming della Grande G la startup londinese ha avuto una bizzarra idea: pubblicare delle recensioni fatte dal CEO. La prima ha riguardato l’iPhone 14 Pro e, sorprendentemente, la recensione del top di gamma di Apple effettuata dal fondatore di una azienda rivale è diventata virale tra gli appassionati di tecnologia, tanto da diventare il video più visto sul canale di Nothing. Pensate, ha superato di oltre mezzo milione di views la presentazione del Nothing phone (1)!

Per tentare nuovamente un successo mediatico, il Team Nothing (composto in questo caso da Carl Pei, l’Industrial Designer Felicien Rousseau, e Joseph Horton, technologist) ha acquistato un paio di auricolari su AliExpress che copiano nel design le Nothing ear (1) – a tale proposito, vi rimandiamo alla recensione delle Nothing ear (1).

La review è davvero completa: si parte dalla custodia, per poi passare all’analisi del design, evidenziando somiglianze e differenze con gli auricolari originali, e criticando alcune decisioni estetiche e lato packaging effettuate dai produttori del modello fake. Non mancano un test di caduta per osservare la robustezza della custodia e degli auricolari stessi, e una prova audio per giudicare l’esperienza d’uso effettiva, poi bocciata definitivamente.

Proprio come nel caso dell’iPhone 14 Pro, la bellezza della review è l’onestà dei recensori e la semplicità con cui il prodotto viene analizzato, tanto che Carl Pei premia la copia del design con un 7/10. Peccato che, alla fine, abbia deciso di buttare gli auricolari nelle spazzatura.