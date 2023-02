Il CEO di NVIDIA: ChatGPT una delle più grandi rivoluzioni di sempre, è l'iPhone dell'IA

Sulla scia delle dichiarazioni di Bill Gates su ChatGPT, anche l’amministratore delegato di NVIDIA Jensen Huang ha fornito un suo commento sul chatbot del momento, nel corso di un discorso tenuto alla Berkeley Haas University.

Secondo Huang, ChatGPT rappresenta una delle più grandi rivoluzioni nel campo dell’informatica, il cui impatto può essere paragonato a quello avuto dall’iPhone sul mondo mobile.

Jensen ha affermato che lo strumento sviluppato da OpenAI ha suscitato molto interesse ed apre le porte a vari utilizzi, ma quello che stiamo vedendo è solo l’inizio di una rivoluzione che ci accompagnerà nel corso dei prossimi mesi. L’approdo di ChatGPT è stato definito dall’amministratore delegato del produttore di schede grafica come “il momento iPhone dell’intelligenza artificiale”, ed ha democratizzato l’informatica. I commenti sull’IA sono entusiasti e l’importante dirigente ha osservato senza mezzi termini che si tratta della più grande cosa mai accaduta per l’intelligenza artificiale e l’industria informatica.

“Prima di tutto, ChatGPT è un grosso problema. Pensaci, in pochi giorni ha raggiunto decine di milioni di persone. Penso che siano più di 5, probabilmente meno di 30 e la cosa sorprendente è che tutti lo usano per motivi diversi e tutti lo trovano delizioso. Questo è miracolo” ha affermato nel discorso, che è disponibile in via integrale in apertura.