Il CEO di NVIDIA conferma: 'prodotte troppe GPU, ora dobbiamo svenderle'

Mentre continuano ad emergere rumor sulla NVIDIA GeForce RTX 4090 che sarebbe già in produzione, dall’amministratore delegato Jensen Huang arrivano delle importanti dichiarazioni che confermano quanto riportato in precedenza.

Il CEO di NVIDIA ha confermato che NVIDIA ha effettivamente prodotto troppe GPU da gaming ed ora è costretta a svenderle a prezzi ridotti. “Ci siamo trovati con scorte in eccesso. La nostra strategia consiste nel vendere ben al di sotto degli attuali livelli di vendita nel mercato, per dare spazio ai mercati di correggere il tiro in vista della prossima generazione” ha affermato il dirigente, che di fatto ha confermato i tagli dei prezzi in vista dell’arrivo delle RTX 40, previsto per il prossimo autunno.

Ciò chiaramente non comporterà una rimozione totale delle attuali schede grafiche dal mercato, ed infatti Huang durante la call ha affermato che le GPU della generazione corrente saranno “sovrapposte” alle RTX 40, ed ha anche accennato al fatto che potrebbe esserci posto per GPU extra nei data center cloud. “Sentiamo abbastanza ampiamente che la fornitura di GPU è carente nel cloud”, ha affermato Huang.

Già qualche giorno fa alcuni rapporti avevano osservato come i prezzi delle GPU NVIDIA ed AMD siano in picchiata fino al 90% dell’MSRP, una cosa impensabile fino a qualche mese fa.