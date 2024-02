Il CEO di NVIDIA usa questo chatbot tutti i giorni: no, non è ChatGPT!

Mentre il valore di NVIDIA raggiunge i 2.000 miliardi di Dollari, il CEO della compagnia si è sbilanciato nel corso di un'intervista, rivelando quale IA e quale Chatbot utilizza tutti i giorni. Incredibilmente, non si tratta di una delle Intelligenze Artificiali più famose, come ChatGPT, Gemini o Copilot!

Nel corso di un'intervista rilasciata a Wired, infatti, Jensen Huang ha spiegato che il suo Chatbot preferito è Perplexity AI. Perplexity AI si auto-definisce come un "motore di ricerca conversazionale" e come un "motore di risposte" che risponde alle domande dell'utente in linguaggio naturale. L'IA è stata lanciata nel 2022 e, allo stato attuale, è basato su GPT-3.5 nella sua versione free e su GPT-4 e Claude 2 in versione Pro ed Experimental. A differenza di alcuni Chatbot della concorrenza, inoltre, Perplexity può utilizzare anche fonti provenienti dal web per le sue risposte e ha la capacità di citare link e fonti all'interno di queste ultime.

In futuro, inoltre, sembra che Perplexity AI verrà usato anche da Rabbit - l'azienda dietro il famosissimo Rabbit R1, che ha monopolizzato l'attenzione della stampa al CES 2024 - per un prodotto dedicato. Sembra dunque che Perplexity sia una startup in ascesa nel mondo dell'IA, anche se per il momento l'azienda è ben lontana da OpenAI e da Anthropic. Ciononostante, Huang ha confermato di usare il suo Chatbot "praticamente tutti i giorni" per il lavoro.

Per la verità, il CEO di NVIDIA ha ammesso di utilizzare molto spesso anche ChatGPT, mentre non ha proferito parola su Gemini, Copilot di Microsoft o Grok di Elon Musk. Inoltre, Jensen Huang ha dichiarato di usare i due Chatbot perlopiù per fini personali e per le sue ricerche sul web. Al momento, in particolare, l'executive ha ammesso di essere particolarmente interessato all'utilizzo dell'IA nella scoperta di nuovi farmaci.

Intanto, comunque, i ricavi di NVIDIA continuano a crescere di NVIDIA, e così fa anche il patrimonio di Jensen Huang, che nelle scorse ore è diventato la 21esima persona più ricca al mondo. Durante l'intervista rilasciata a Wired, il CEO del Team Verde ha anche spiegato di essere fiducioso nei confronti nella possibilità di continuare a rispettare la Legge di Moore in futuro e ha detto di essere in ottimi rapporti con il CEO di TSMC Morris Chang, spiegando che l'azienda taiwanese produrrà diversi chip per NVIDIA nei prossimi anni.