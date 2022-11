Il CEO di NVIDIA è diventato virale in Cina per... un video karaoke!

Un paio di settimane fa, vi abbiamo parlato delle contrattazioni tra Jensen Huang e TSMC per l'utilizzo dei chip a 3 nm della compagnia taiwanese sulle GPU del Team Verde. Oggi, però, pare che il CEO di NVIDIA si diventato famosissimo in Cina: i motivi, però, non riguardano affatto il suo ruolo nella compagnia di Santa Clara.

Stando a quanto riportano fonti estere come Tom's Hardware e VideoCardZ, un video di Jensen Huang è diventato virale in Cina. Non si tratta però di un discorso del CEO dell'azienda, né dell'annuncio di una GPU di nuova generazione. Al contrario: il contenuto virale con cui Huang è diventato famoso in estremo oriente è... una live di karaoke.

Sì, avete letto bene: Jensen Huang si è messo a cantare al karaoke durante una convention taiwanese per amanti degli esport, nota come WirForce 2022, presso la quale il "pezzo grosso" di NVIDIA si sarebbe trovato "per caso" durante uno dei suoi soggiorni a Taipei. A quanto pare, Huang non sarebbe stato riconosciuto dai cantanti del karaoke, che lo avrebbero invitato sul palco a cantare con loro.

Da buon taiwanese, il CEO di NVIDIA non se lo è fatto ripetere due volte e ha impugnato il microfono, facendo valere le sue doti canore. Dopo essere salito sul palco, però, Huang è stato riconosciuto da un reporter del Commercial Times e da alcuni altri partecipanti all'evento, che hanno ovviamente iniziato a scattere fotografie ed a girare video della performance canora del numero uno del Team Verde.

Il video di Huang ha raggiunto i tre milioni di visualizzazioni in Cina, circolando sui principali social network del Paese. I colleghi di VideoCardZ hanno raccolto uno stralcio del video-karaoke di Huang, che potete guardare nel video in calce a questa notizia.