Il CEO di OnePlus conferma OnePlus 7 Pro, avrà il 5G

La nuova gamma di smartphone top di gamma 2019 di OnePlus è sempre più vicina e con il passare del tempo il puzzle delle specifiche tecniche si sta lentamente ricomponendo, grazie all'amministratore delegato della compagnia che sta lentamente svelando quasi tutte le specifiche tecniche.

A questo giro il CEO ha confermato l'esistenza di un modello Pro, di cui era già parlato in precedenza. Lau infatti ha rivelato che OnePlus 7 sarà annunciato insieme ad OnePlus 7 Pro e sarà caratterizzato dal supporto alla connettività 5G, senza però svelare molte informazioni sulla fascia di prezzo in cui si andrà a posizionare.

Lau ha anche offerto alcune indicazioni sullo schermo del 7 Pro, che secondo lo stesso sarà un nuovo punto di riferimento per il mercato. "La prima volta che l'ho visto sono rimasto sbalordito" ha affermato, sottolineando ancora una volta che si tratterà di un pannello in grado di fornire prestazioni "super fluide", il che probabilmente conferma il rumor secondo cui potrebbe trattarsi di un pannello Super AMOLED a 90hz. Probabile però che questa feature sia presente solo nel modello Pro e non in quello standard.

Uno schermo a 90 Hz su uno smartphone che non è propriamente da gaming sarebbe senza dubbio un aspetto rivoluzionario per il settore, in quanto renderebbe anche le animazioni e le transizione dell'interfaccia utente più fluide. Lau ha spiegato che OnePlus utilizzerà pannelli tre volte più costosi rispetto ai modelli precedenti, il che si tradurrà in costi più alti rispetto ad Oneplus 6T, il che vuol dire che la variante base sicuramente avrà un prezzo di partenza superiore ai 579 Dollari.