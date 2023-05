Il CEO di OpenAI al lavoro su Worldcoin: scansione dell'iride in cambio di un token

L’amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, è al lavoro su un nuovo progetto svelato da Financial Times. A quanto pare il giovane CEO è in trattative avanzate per assicurarsi un nuovo round di finanziamento da 100 milioni di Dollari per Worldcoin.

Worldcoin è un nuovo progetto, che è destinato ad operativo nel giro di sei settimane e vuole creare una valuta digitale globale da distribuire in maniera equa a livello mondiale. In cambio, gli utenti, dovranno scannerizzare l’iride per dimostrare di essere umani.

Una volta che il sistema avrà effettuato le verifiche del caso, si riceverà una certa quantità di token da spendere vari modi per diverse attività quotidiane di cui però si sa poco.

L’iniziativa non è nuova, dal momento che Worldcoin è stata fondata nel 2019, ma dal momento che OpenAI e Sam Altman sono stati impegnati principalmente su ChatGPT, il progetto è passato in sordina.

Fortune lo scorso marzo ha però riferito che già 40mila persone si starebbero sottoponendo settimanalmente alla scansione dell’iride attraverso il dispositivo dato in dotazione dell’azienda, per un totale di 1,4 milioni di iscritti, un numero esiguo se confrontato agli 8 miliardi di abitanti della Terra.

Di recente, Sam Altman si è anche scagliato contro lo smart working, definendolo “uno dei peggiori errori di sempre”.