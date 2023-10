Il CEO di OpenAI Sam Altman prepara la rivoluzione IA con Jony Ive: niente smartphone

Non ci sono solamente le questioni amorose tramite IA a mantenere alta l'attenzione su questo mondo. Tra i nomi di spicco del settore c'è infatti indubbiamente quello di OpenAI, laboratorio di ricerca dietro a progetti come ChatGPT, il cui CEO Sam Altman ha appena rilasciato delle dichiarazioni importanti sul futuro dell'IA.

A tal proposito, come riportato anche da Gizmodo e Insider, in seguito alle prime avvisaglie di una collaborazione hardware tra tra OpenAI e Jony Ive, storico ex capo designer di Apple, sono arrivate delle indicazioni in merito direttamente da Altman. Quest'ultimo ha infatti dichiarato che il progetto, che ricordiamo dovrebbe prevedere la realizzazione di quello che viene già definito sin da ora come il prodotto "iPhone dell'IA" (nel senso dell'impatto che si mira a suscitare), è attualmente "in fase nascente".

Siamo insomma nelle prime fasi, ma dalle parole del CEO di OpenAI, rilasciate nell'ambito di un evento The Wall Street Journal Tech Live, emerge un dettaglio interessante: Altman non vuole competere con gli smartphone, in quanto già "fenomenali in quello che fanno". Al momento, dunque, non è ancora chiaro il formato con cui prenderà forma il dispositivo IA in collaborazione con Jony Ive. "C'è qualcosa di bello da realizzare, ma non so ancora cosa sia", ha ammesso Altman, spiegando però di avere molte potenziali idee. Quel che è certo è che la collaborazione tra nomi di questo calibro sta già facendo sognare gli appassionati del mondo Tech.

Per il resto, a proposito di futuro, potreste magari voler dare un'occhiata anche alle recenti dichiarazioni di Mark Zuckerberg sul Metaverso. Infatti, il CEO di Meta ha fornito dei dettagli interessanti in merito a dove potrebbe dirigersi, dal suo punto di vista, il mondo Tech col passare degli anni.