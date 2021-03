CEO di Qualcomm: brutte notizie, carenza di chip ancora per un bel po'

Il mondo della tecnologia (e non solo) sta vivendo un periodo particolarmente complesso. Risulta ormai superfluo ribadire le difficoltà per i consumatori nel reperire, ad esempio, schede video o console. Al centro di tutto questo c'è ovviamente anche la carenza di chip, che porta conseguentemente problemi in termini di produzione.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Android Authority e CNET, non sembrano esserci segnali incoraggianti per il settore. Infatti, Cristiano Amon, CEO di Qualcomm, ha chiarito in un'intervista che non si uscirà presto da questa situazione. Più precisamente, si prevede che la carenza di chip durerà essenzialmente fino alla fine del 2021. Insomma, a quanto pare non sarà un anno semplice per il settore tech, che dovrà continuare a fare i conti con questa carenza.

Il mondo dei semiconduttori sta passando un periodo nero, che porta i produttori a non riuscire a soddisfare l'alta domanda dei consumatori. In ogni caso, quelle di Amon sono chiaramente delle previsioni, ma Qualcomm è ovviamente ben inserita in questo mercato e sa quindi analizzarlo come si deve dall'interno. Sembra dunque probabile che, se il CEO dell'azienda è arrivato a effettuare queste dichiarazioni, la situazione sia piuttosto seria.

Staremo dunque a vedere: solo il tempo potrà dirci quel che accadrà nel settore. Nel frattempo, le persone hanno molta voglia di mettere le mani sugli ultimi prodotti.