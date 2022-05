Il CEO di Qualcomm sicuro: 'la crisi non toccherà le vendite di smartphone di fascia alta'

L’amministratore delegato di Qualcomm, Cristiano Amon, ritiene che le vendite di smartphone di fascia alta non saranno influenzate in alcun modo dalla crisi economica. Lo ha affermato durante il World Economic Forum in corso a Davos, dove ha anche fornito qualche previsione.

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, le vendite di smartphone sono crollate nel 2020 a causa dei ritardi con gli acquisti, i lockdown imposti dai Governo ed altri fattori, che poi hanno contribuito ad un rimbalzo del 6% nel 2021. Tuttavia, nonostante ciò comunque i problemi non sono completamente alle spalle e si parla ancora di una carenza di componenti a causa delle nuove restrizioni messe in campo in Cina. Emblematici sono i ritardi segnalati per iPhone 14.

Tuttavia, Amon ha affermato che nonostante ciò, e nonostante la crescita dell’inflazione con il rallentamento dell’economia globale legata anche alla guerra in Russia, le vendite di smartphone di fascia alta continueranno a mantenersi stabili. “Le persone stanno cercando di avere telefoni migliori, con più memoria”, ha affermato Amon. “Sono cose che potrebbero mantenere stabile il mercato mobile anche di fronte all’inflazione e con il rischio di un rallentamento”.

Chiaramente, bisognerà vedere se queste previsioni si riveleranno veritiere o meno. Per le conferme bisognerà attendere ancora qualche mese.